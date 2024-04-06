Винер: нужно создать совет, который решит не участвовать в Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о необходимости проведения совета, который примет решение о неучастии в парижской Олимпиаде 2024 года, передает РИА Новости.
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