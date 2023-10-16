Москалькова: с Украиной идет трудный диалог по защите обвиняемых в поддержке РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очень трудно идет диалог с Украиной по защите прав граждан обеих стран, которые "подвергнуты репрессиям" на украинской территории в связи с пророссийскими взглядами.
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