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Приморско-Ахтарский район спасают от грунтовых вод: за сутки уровень уже упал на 10-15 сантиметров

Приморско-Ахтарский район спасают от грунтовых вод: за сутки уровень уже упал на 10-15 сантиметров

Как сообщил глава района Максим Бондаренко, работает оперативных штаб. Пришлось привлекать большегрузную полноповоротную гусеничную технику – ее доставили тралом.

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