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Депутат Госдумы ответил на планы ФРГ по переброске войск на восток

Депутат Госдумы ответил на планы ФРГ по переброске войск на восток

Депутат Госдумы Андрей Колесник высказался на счет планов Германии по переброски войск на восток в случае начала вооруженного конфликта.

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