Названа ошибка охраны Трампа

Охрана экс-президента США Дональда Трампа позволила стрелку беспрепятственно видеть свою цель. Ошибку сотрудников безопасности назвал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, его цитирует RT.
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