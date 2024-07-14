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Названа ошибка охраны Трампа

Названа ошибка охраны Трампа

Охрана экс-президента США Дональда Трампа позволила стрелку беспрепятственно видеть свою цель. Ошибку сотрудников безопасности назвал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, его цитирует RT.

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