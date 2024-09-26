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Орёл скоро лопнет от мусора

Орёл скоро лопнет от мусора

Орловцы продолжают заваливать социальные сети губернатора вопросами по уборке контейнерных площадок от мусора.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Это, конечно, правильно, мусор надо вывозить. Но уважаемые сограждане, жители нашего любимого города! Ну надо же и самим иметь какие-то правила приличия при выбрасывании мусора! Я посмотрела то, что лежит рядом с контейнерами, которые Зелёная Роща регулярно опустошает. То, что лежит рядом, они не собирают и не вывозят. Так вот, рядом лежит: спиленные деревья, ветки, сучья, стволы; старая мебель и холодильники, унитазы и раковины, строительный мусор. Так вот, для того, чтобы остаться человеком, а не стать свиньёй по отношению к нам всем, достаточно остатки от спиленных деревьев сжечь на своём участке, где-то на открытом месте, на огороде, в железной бочке, и мусора не будет, и зола пойдёт на удобрение. Старая мебель. Её можно разобрать на части и выбросить в контейнер. То же самое сделать со старой сантехникой. Всё в контейнер! А вот для строительного мусора есть специальные машины, которые вывозят его на свалку. И стоит это не так дорого, можно осилить. Если у вас есть деньги на ремонт и строительство, значит, найдёте и на вывоз мусора. Мелкий можно в контейнер выбросить, а крупный - вывезти. Поймите, мы должны сами о своём городе заботиться, а не засерать его своими отходами.
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