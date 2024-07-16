Дмитрий Артюхов принял участие в стратегической сессии по нацпроекту «Молодежь и дети»

Губернатор Ямала принял участие в стратегической сессии по национальному проекту «Молодежь и дети», которая прошла в Координационном центре Правительства Российской Федерации под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
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