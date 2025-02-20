Разведывательный БПЛА Supercam S350M: повышенные характеристики и новые функции Подготовка БПЛА S350 к вылетуС 2022-23 гг.
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Разведывательный БПЛА Supercam S350M: повышенные характеристики и новые функции Подготовка БПЛА S350 к вылетуС 2022-23 гг.
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