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Царьград

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Москва: Более 1000 жителей отметили 100-летний юбилей благодаря долгожительству

Москва: Более 1000 жителей отметили 100-летний юбилей благодаря долгожительству

Москва лидирует среди российских регионов по продолжительности жизни. Заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что городская среда и программа «Московское долголетие» способствуют этому достижению, поддерживая здоровье жителей.

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