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Мировое обозрение

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Топ-10 застройщиков контролируют почти пятую часть жилищного строительства в РФ

Топ-10 застройщиков контролируют почти пятую часть жилищного строительства в РФ

Почти каждый пятый квадратный метр строящегося в России жилья приходится на десятку крупнейших девелоперов.

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