В Хабаровском крае в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили загородный лагерь в Вяземском районе

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудниками полиции совместно с председателем общественного совета при ОМВД России по Вяземскому району организовано информационно-просветительское мероприятие «Каникулы в БезОпасности» в детском оздоровительном лагере им.