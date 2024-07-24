В Хабаровском крае в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили загородный лагерь в Вяземском районе

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудниками полиции совместно с председателем общественного совета при ОМВД России по Вяземскому району организовано информационно-просветительское мероприятие «Каникулы в БезОпасности» в детском оздоровительном лагере им.
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