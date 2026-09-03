Генпрокурор предложил в 2027 году мораторий на проверки МСП, пострадавшего от украинских атак

В пакет мер поддержки Александр Гуцан включил отсрочку по обязательным платежам и сдаче налоговой отчетности, а также льготный период погашения банковских кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП).
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