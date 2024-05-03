Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Уникальную информацию о 17-летнем ﻿Герое Советского Союза ´СГ´ по запросу﻿ получила из Нижнего Новгорода.

Уникальную информацию о 17-летнем ﻿Герое Советского Союза ´СГ´ по запросу﻿ получила из Нижнего Новгорода.

´Погиб наш кормилец, муженек мой дорогой, при исполнении задания командования на поле боя. В последнем письме спрашивал: как у тебя идут дела да отыскал ли ты гимнастерку, про которую он говорил? Ты-то и правда позабыл про нее, а я нашла, да рука не поднялась ее подшить: ведь это значит, и тебе на войну ехать, если сделаю´, - писала мать Мария См .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх