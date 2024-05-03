Уникальную информацию о 17-летнем ﻿Герое Советского Союза ´СГ´ по запросу﻿ получила из Нижнего Новгорода.

´Погиб наш кормилец, муженек мой дорогой, при исполнении задания командования на поле боя. В последнем письме спрашивал: как у тебя идут дела да отыскал ли ты гимнастерку, про которую он говорил? Ты-то и правда позабыл про нее, а я нашла, да рука не поднялась ее подшить: ведь это значит, и тебе на войну ехать, если сделаю´, - писала мать Мария См .