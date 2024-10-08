Хабаровчанка пыталась незаконно прописать у себя мигрантов

В Хабаровске полицейские выявили случай фиктивной регистрации трудовых мигрантов. Участковые полиции отдела №3 УМВД по Хабаровску получили информацию, что жительница города зарегистрировала мигрантов из стран Средней Азии по своему адресу, хотя они проживали в другом месте.
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