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Аргументы и Факты

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Свыше 16 млн километров проехали автобусы проекта «Москва – область»

Свыше 16 млн километров проехали автобусы проекта «Москва – область»

С момента запуска проекта «Москва — область» автобусы преодолели более 16 миллионов километров, что в 40 раз превышает расстояние до Луны.

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