Мали: Десятки солдат Вооруженных сил Мали (FAMa) были убиты после того, как боевики Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) устроили засаду и ненадолго взяли под свой контроль военный лагерь Диура в регионе Мопти 10 сентября, прежде чем бежать.