Битва при Стамфорд-Бридже 1066 г.

Стена щитов. Кадр из фильма «Семь королей должны умереть». 2023 г. 12 ноября 1035 г. в Шафтсбери умер человек, объединивший в боях под своей властью Англию, Данию и Норвегию, конунг Кнут Могучий (994–1035).