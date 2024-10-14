«Вооруженные ополченцы» вынудили экстренные службы США покинуть Северную Каролину

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования были вынуждены прекратить работы по восстановлению районов Северной Каролины, пострадавших от урагана «Хелен», из-за сообщений о «вооруженных ополченцах», которые охотятся на спасателей, пишет газета The Washington Post.