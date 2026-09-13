Иран предупреждает о сохранении ограничений в Ормузском проливе

Иранско-оманское соглашение о судоходстве в Ормузском проливе не будет означать его полное открытие, заявил 11 сентября 2026 глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
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