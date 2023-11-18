«АиФ»: ведущая Гузеева намекнула Харламову, что ему не нужен брачный контракт

Юморист Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева снялись вместе в новой комедии «Теща». Между ними возникли доверительные и теплые отношения, несмотря на подшучивания Харламова над передачей «Давай поженимся!».
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