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Царьград

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Полиция изъяла 1190 кустов конопли у жителя Приморского края

Полиция изъяла 1190 кустов конопли у жителя Приморского края

В Приморском крае на территории дома жителя закрытого административно-территориального образования Фокино полиция изъяла 1190 кустов конопли и 700 граммов высушенного растения.

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