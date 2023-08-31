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Валерий Белов о КХЛ: «Идем по пути НХЛ. Теперь есть специалисты на каждом участке – тренеры по физподготовке, по вратарям, защитникам, нападающим, большинству, меньшинству»

– На мой взгляд, мы абсолютно обоснованно идем по пути НХЛ. В том числе это касается и формирования тренерских штабов клубов КХЛ, где теперь есть специалисты на каждом участке работы – главный тренер, тренер по физподготовке, тренеры по вратарям, защитникам, нападающим, большинству, меньшинству и так далее.

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