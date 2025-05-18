В зоне СВО провели богослужения и обряды для воинов c Сахалина

Протоиерей Максим Лобановский, помощник командира мотострелкового соединения группировки войск «Восток» по работе с верующими военнослужащими, вновь посетил сахалинских бойцов с целью оказания духовной поддержки.
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