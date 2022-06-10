Сотрудниками полиции совместно с членом Общественного совета проведены профилактические мероприятия в Тверской области

В пришкольном детском лагере среднеобразовательной школы № 3 города Нелидово сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета Яниной Стуловой проведены профилактические мероприятия с детьми в рамках акций «Каникулы с Общественным советом», «Защита» и «Антинаркотический месячник».