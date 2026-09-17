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Царьград

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Подозреваемому в убийстве модели Натальи Божук под Одинцово грозит 15 лет

Подозреваемому в убийстве модели Натальи Божук под Одинцово грозит 15 лет

В Турции пойман подозреваемый по делу об убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Вселенная».В Турции задержали подозреваемого по делу о громком убийстве 39-летней модели и участницы конкурса «Миссис Вселенная» Натальи Божук.

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