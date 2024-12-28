В Думу внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

Правительство подготовило и внесло в Государственную Думу законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
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