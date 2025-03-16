В 10 районах Воронежской области пройдут плановые отключения света

Так, с 17 по 21 марта, в зоне отключений окажутся 28 населенных пунктов. Среди них поселки и села в Аннинском, Борисоглебском, Воробьевском, Каширском, Каменском, Калачеевском, Ольховатском, Петропавловском, Поворинском, Хохольском и Эртильском районах.
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