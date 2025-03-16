НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В 10 районах Воронежской области пройдут плановые отключения света

В 10 районах Воронежской области пройдут плановые отключения света

Так, с 17 по 21 марта, в зоне отключений окажутся 28 населенных пунктов. Среди них поселки и села в Аннинском, Борисоглебском, Воробьевском, Каширском, Каменском, Калачеевском, Ольховатском, Петропавловском, Поворинском, Хохольском и Эртильском районах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх