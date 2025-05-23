Водителя и пассажира иномарки госпитализировали после ДТП в Узловском районе

Авария произошла в 22:30 вечера 22 мая, на улице Новая в деревне Пашково Узловского района. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 19-летний водитель на автомобиле FORD не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.
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