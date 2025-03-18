Россия, прирастающая Зеленским

Алексей Горшков

Да ладно Зеля - он НЕСАМОСТОЯТЕЛЕН, МАРИОНЕТКА !!! А вообще я заметил, что наши недруги для нашего сплочения, по-моему, даже БОЛЬШЕ делают, чем наши же "верхи": какие-то неадекватные санкции вводят, ЗАСТАВИВШИЕ НАС РАБОТАТЬ, счета россиян за границей заморозили - наши "богатенькие буратинки" ВЫНУЖДЕНЫ свои деньги во ВНУТРИРОССИЙСКИЙ оборот пускать, вскрылась (правда не вся) "пятая колонна" - что про нашу страну (уже не только про Сталина и СССР, а про Россию во всех её ипостасях - хоть про Великое Московское княжество) и даже о её населении несут ранее пользовавшиеся уважением разновсяческие "убежанты" - ВООБЩЕ УШИ ВЯНУТ, и т.д., и т.п.! А уж как лохматый "Джонсонюк" нас от стамбульского позора спас... А МЫ САМИ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д.! "Рулят" разновсяческие Кравцовы, Любимовы, Эрнсты, и т.п.(только Лихачёву - причём ПОСТАВЛЕННУЮ УЖЕ ВО ВРЕМЯ СВО догадались убрать), в РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "чистим" Министерство обороны (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - в том, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Зато в это же время САЖАЕМ В ТЮРЬМУ Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО МЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ?! Похоже выручает нас то, что, как говорил Миних: "Россия напрямую богом управляется!"