Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия, прирастающая Зеленским

Россия, прирастающая Зеленским

Вряд ли в нынешнем столетии кто-то сможет сделать больше для территориального расширения России, чем уже сделал Зеленский.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Крысенышу писец по- любому.
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18 час.
АС
Анатолий Страшко
А с Ищенко надо соглашаться. Ведь разумно рассуждает. Нет государственности этим землям. И момент для России самый подходящий. Усраиной и Западом правят придурки, лесбиянки и педерасты. Бог нам поможет. Думаю, что Трамп это тоже понимает. И поэтому лозунг сделать государство США великим не просто так выдвинул. Копирует Путина.
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18 час.
Алексей Горшков
Да ладно Зеля - он НЕСАМОСТОЯТЕЛЕН, МАРИОНЕТКА !!! А вообще я заметил, что наши недруги для нашего сплочения, по-моему, даже БОЛЬШЕ делают, чем наши же &quot;верхи&quot;: какие-то неадекватные санкции вводят, ЗАСТАВИВШИЕ НАС РАБОТАТЬ, счета россиян за границей заморозили - наши &quot;богатенькие буратинки&quot; ВЫНУЖДЕНЫ свои деньги во ВНУТРИРОССИЙСКИЙ оборот пускать, вскрылась (правда не вся) &quot;пятая колонна&quot; - что про нашу страну (уже не только про Сталина и СССР, а про Россию во всех её ипостасях - хоть про Великое Московское княжество) и даже о её населении несут ранее пользовавшиеся уважением разновсяческие &quot;убежанты&quot; - ВООБЩЕ УШИ ВЯНУТ, и т.д., и т.п.! А уж как лохматый &quot;Джонсонюк&quot; нас от стамбульского позора спас... А МЫ САМИ ?! С одной стороны СВО ведём, с возродившимся нацизмом боремся, а с другой стороны русофобка Хаматова - даже не иноагент, Собчак - вообще непотопляема, и т.д.! &quot;Рулят&quot; разновсяческие Кравцовы, Любимовы, Эрнсты, и т.п.(только Лихачёву - причём ПОСТАВЛЕННУЮ УЖЕ ВО ВРЕМЯ СВО догадались убрать), в РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ &quot;чистим&quot; Министерство обороны (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году позавидовал Сталину - в том, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)... Зато в это же время САЖАЕМ В ТЮРЬМУ Стрелкова, Квачкова, Платошкина... В СВО МЫ НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ?! Похоже выручает нас то, что, как говорил Миних: &quot;Россия напрямую богом управляется!&quot;
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11 час.
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