МВД России объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ Владимира Горбатюка

В розыске также оказался генерал-лейтенант Вишневский МВД России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба украинской армии генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства.
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