Пентагон раскрыл новую партию файлов об НЛО: США продолжают открывать архивы, но ответов о происхождении загадочных объектов по-прежнему нет Елена ГалицкаяМинистерство войны США (Пентагон) опубликовало очередную, уже четвёртую часть рассекреченных материалов, посвящённых неопознанным аномальным явлениям — так в американских официальных документах сегодня называют объекты, которые ранее чаще обозначались как НЛО.