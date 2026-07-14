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Пентагон раскрыл новую партию файлов об НЛО: США продолжают открывать архивы, но ответов о происхождении загадочных объектов по-прежнему нет

Пентагон раскрыл новую партию файлов об НЛО: США продолжают открывать архивы, но ответов о происхождении загадочных объектов по-прежнему нет

Пентагон раскрыл новую партию файлов об НЛО: США продолжают открывать архивы, но ответов о происхождении загадочных объектов по-прежнему нет Елена ГалицкаяМинистерство войны США (Пентагон) опубликовало очередную, уже четвёртую часть рассекреченных материалов, посвящённых неопознанным аномальным явлениям — так в американских официальных документах сегодня называют объекты, которые ранее чаще обозначались как НЛО.

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