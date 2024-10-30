Бюджетный ремонт для Кобальта – справится каждый владелец

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6 Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан» Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года Пробег на момент отчета – 185 500 км Загудевшие на 12-м году жизни Кобальта задние ступичные подшипники пришлось менять – впервые за весь срок службы автомобиля.