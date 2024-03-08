Киркоров рассказал о финансовых проблемах после вечеринки Ивлеевой

Жизнь звезды перевернулась с ног на головуСо времен скандальной "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой прошло уже несколько месяцев, однако события декабря прошлого года до сих пор аукаются ее участникам.
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