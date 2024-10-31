Виолончелист Сергей Ролдугин выступил с государственным оркестром Башкирии

Невероятные эмоции испытали зрители концерта в Уфе. Его дал народный артист России Сергей Ролдугин. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Башкортостан он исполнил одно из своих любимейших произведений, в котором переплетаются славянские мотивы и индейские легенды.
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