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Путин констатировал увеличение инфляции в России на 7,5%

Путин констатировал увеличение инфляции в России на 7,5%

Президент РФ Владимир Путин с сожалением отметил увеличение инфляции в России в этом году.«К сожалению, у нас подросла инфляция, 7,5%, или чуть больше», – заявил он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.

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