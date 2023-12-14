Путин констатировал увеличение инфляции в России на 7,5%

Президент РФ Владимир Путин с сожалением отметил увеличение инфляции в России в этом году.«К сожалению, у нас подросла инфляция, 7,5%, или чуть больше», – заявил он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией.