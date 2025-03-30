Кольцо из проволоки своими руками: 4 пошаговых мастер-класса

Чтобы порадовать себя изящным авторским украшением, необязательно отправляться за ним в магазин. Сплести кольцо из проволоки гораздо проще, чем кажется, — с нашей помощью у вас всё получится! Для того, чтобы создать проволочное колечко потребуется совсем немного: простые и недорогие расходники, немного свободного времени и, конечно же, фантазия и креативность! В нашей подборке вы найдете четыре разных варианта изготовления такого украшения.