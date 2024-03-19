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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Лука Модрич: «У «Реала» особые отношения с ЛЧ, мы преображаемся, когда слышим ее гимн. Я думал, что выиграю 1 или 2 титула, но теперь у меня их 5! Это что-то сумасшедшее, уникальное»

38-летний футболист принял участие участие в рекламном мероприятии в Абу-Даби со сборной Хорватии. «У мадридского «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира.

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