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Правда прорвалась в эфир на Украине. Вот почему США так опасаются конфликта с Россией

Правда прорвалась в эфир на Украине. Вот почему США так опасаются конфликта с Россией

Правда о способности США отразить удар России неожиданно прорвалась в телеэфир на Украине. Американский эксперт Ариэль Коэн заявил, что Америка способна перехватить не более 12 русских ракет.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Брехня всё это, пиндосы ни 3 ни 10 противоракетами не смогут перехватить то что Россия для них приготовила, так что лучше им сидеть и не рыпаться, от слов совсем, больше денег с экономят!
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12 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Денег нет ракет нет
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12 час.
В С
Зато долгов на 35 000 000 000 000
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6 час.

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