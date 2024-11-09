Brand Finance составил рейтинг 100 брендовых городов мира

Аналитики компании Brand Finance подготовили рейтинг ста брендовых городов мира. Они оценивали локации по семи критериям и нескольким десяткам подрубрик, в том числе по узнаваемости, репутации, инвестиционной привлекательности, уровню деловой жизни, культуры и наследия, науки и образования.