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Brand Finance составил рейтинг 100 брендовых городов мира

Brand Finance составил рейтинг 100 брендовых городов мира

Аналитики компании Brand Finance подготовили рейтинг ста брендовых городов мира. Они оценивали локации по семи критериям и нескольким десяткам подрубрик, в том числе по узнаваемости, репутации, инвестиционной привлекательности, уровню деловой жизни, культуры и наследия, науки и образования.

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