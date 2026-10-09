Полиция задержала 15 иностранцев во время рейда на рынке в Москве

"112" Масштабная работа по поиску нелегальных мигрантов идет во всех регионах страны. Число преступлений, совершенных иностранцами, неуклонно снижается.
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