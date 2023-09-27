Треть россиян питаются исключительно дома

Большинство - 42% - россиян сообщили, что за последний год стали питаться дома чаще. Это показало совместное исследование Price и исследовательского холдинга Ромир, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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