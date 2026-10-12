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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швец о 1-м месте «Динамо»: «Заслуженно. Команда выглядит очень хорошо и имеет сильный состав»

Антон Швец оценил лидерство «Динамо» в Альфа-Банк РПЛ после 10 туров. Бело-голубые опережают ЦСКА по дополнительным показателям.

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