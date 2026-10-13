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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев о нейтральном статусе Большунова: «У меня нет информации, что кто-то просил у него дополнительные документы. А то, что ряд европейских федераций против его участия – это не новость»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев высказался о ситуации с нейтральным статусом Александра Большунова .

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