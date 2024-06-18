Жиза))) Когда сказал жене - выбирай, или делаем тебе зубы или летим на море😂 КСТАТИ Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России, выяснил ВСК.
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Жиза))) Когда сказал жене - выбирай, или делаем тебе зубы или летим на море😂 КСТАТИ Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России, выяснил ВСК.