"Зарубежнефть" будет осваивать шельф Вьетнама Российская компания получила инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.
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"Зарубежнефть" будет осваивать шельф Вьетнама Российская компания получила инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.
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