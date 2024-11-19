В НХЛ уже готовятся к моменту, когда Овечкин превзойдет Гретцки

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что лига уже готовится к моменту возможного обновления рекорда результативности российским нападающим "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии