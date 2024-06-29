Театр: Считает себя патриоткой, но сбежала из России, а в Европе оказалась ненужной: Почему Чулпан Хаматову выгнали из Рижского театра

Она была одной из самых популярных и востребованных актрис в России. Зрители любили Чулпан Хаматову, она играла на сцене «Современника», много снималась в кино, занималась благотворительностью и пользовалась уважением.
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