Ющенко: В СССР Россия сидела на шее, на наших плечах, ноги свесила

Страна и люди

Политнавигатор Инфраструктура и промышленность, доставшиеся Украине от Советского Союза, получили оригинальную оценку от экс-президента Виктора Ющенко, разразившегося антироссийской речью по случаю очередных годовщин начала «оранжевой революции» и Евромайдана.