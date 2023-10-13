Slava Marlow поверил в плоскую Землю

Рэпер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) в подкасте видеоблогера Эльдара Джарахова на YouTube предположил, что Земля на самом деле лунковидная, плоская и полая внутри, а за бесконечными льдами находятся другие Вселенные.
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