Slava Marlow поверил в плоскую Землю

Рэпер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) в подкасте видеоблогера Эльдара Джарахова на YouTube предположил, что Земля на самом деле лунковидная, плоская и полая внутри, а за бесконечными льдами находятся другие Вселенные.