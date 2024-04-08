Национальный парк «Окаменевший лес»

Парк называется «Окаменевший лес», и это вовсе не художественное преувеличение. На территории парка находится самое большое в мире количество окаменелых деревьев, возраст которых насчитывает аж 225 миллионов лет.
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